Nach Attacken auf Obdachlose in Wien: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Nach einer Serie von Attacken auf Obdachlose in Wien wurde eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, so die Polizei am Donnerstag.

Die Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise nach den Attacken auf Obdachlose in Wien wird laut der Landespolizeidirektion Wien vom "Verein der Freunde der Wiener Polizei" zur Verfügung gestellt.

Drei Opfer bei Attacken auf Obdachlose in Wien

Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke auf einen 55-jährigen Obdachlosen in Wien-Josefsstadt. Der Mann erlag am vergangenen Sonntag seinen Verletzungen.

Zuvor wurden bereits am 12. Juli ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden sowie mehr als eine Woche später eine 51-jährige Frau in der Leopoldstadt durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Die Frau überlebte jedoch.

Nach Attacken auf Obdachlose: Wiener Polizei geht zahlreichen Spuren und Hinweisen nach

Die Arbeit der Ermittler gestalte sich aktuell besonders herausfordernd, hieß es von der Landespolizeidirektion. "Es werde derart vielen Spuren und Hinweisen nachgegangen, dass die verschiedenen Ermittlungsbereiche des LKA Wien bereichsübergreifend zusammenarbeiten." Darunter seien unter anderem die Bearbeitung der bereits eingegangenen Hinweise, Anforderungen und Auswertungen von Videomaterial aus öffentlichen Kameras sowie die Befragungen von Personen.

In Zusammenhang mit der ausgelobten Belohnung ersuchte die Polizei am Donnerstag erneut die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter Zusicherung strengster Vertraulichkeit an Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 33800 erbeten.

Die Polizei richtete dabei insbesondere die Frage an die Bevölkerung, ob Personen in den Nachstunden des 12. Juli, 22. Juli und des 9. August 2023 im Bereich des Treppelweges am Handelskai, rund um den Praterstern insbesondere im Bereich des Venediger Au Parks und oder im Bereich des Hernalser Gürtels verdächtige und oder sachdienliche Wahrnehmungen gemacht habe. Zudem suchen die Kriminalisten nach Personen, denen von den Taten berichtet worden sei oder möglicherweise verdächtige bzw. einschlägige Gespräche über die Taten belauschen konnten.

Wiener Polizei fordert Täter nach Attacken auf Odachlose zu Geständnis auf

Die Polizei richtete sich am Donnerstag jedoch auch an die gesuchten Täter sowie mögliche Komplizen. "Ein Geständnis oder die Mitwirkung an der Klärung der Fälle kann ein erheblicher Strafmilderungsgrund sein", so die Landespolizeidirektion. Zudem wurde auf die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten in Österreich verwiesen, die bei 90 Prozent liege. "Mord verjährt nie, daher werden die Ermittlungen auch niemals eingestellt. Strafbar ist nicht nur die Begehung des Mordes an sich, sondern auch jeder Beitrag dazu", hieß es in einem Statement der Exekutive.