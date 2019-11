MyPlace startet Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Wiener Tafel

„Weihnachtsfreude weitergeben“ lautet das Motto, unter dem MyPlace schon zum 10. Mal in Folge gemeinsam mit der Wiener Tafel Sachspenden für Armutsbetroffene und ihre Kinder sammelt. Um Sachspenden wird gebeten.

In der bevorstehenden Vorweihnachtszeit - von Montag 11. November bis Freitag 13. Dezember 2019 – rufen MyPlace und Wiener Tafel zu einer großen Weihnachtsspendenaktion auf und sammeln Sachspenden in allen 11 MyPlace-Filialen in Wien: Haltbare Lebensmittel (wie Reis, Teigwaren, Öl, Zucker, Konserven, Kaffee), Hygieneartikel (wie Duschgels und Shampoos) und Baby-Produkte (wie Windeln und Pflegemittel) können in den Wiener Filialen des Lagerraumvermieters zugunsten der Wiener Tafel abgegeben werden. (Alle MyPlace-Filialen finden Sie hier).

MyPlace und Wiener Tafel sammeln Sachspenden

Wien ist als Hauptstadt mit höchster Lebensqualität bekannt, dennoch steigt der Bedarf an Hilfsgütern von Jahr zu Jahr und während einige Haushalte im Überfluss leben, fehlt in vielen anderen das Nötigste. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das Haushaltsbudget vieler Menschen besonders knapp und sie müssen auf Vieles verzichten. MyPlace-SelfStorage und die Wiener Tafel sammeln deshalb auch in diesem Jahr wieder gemeinsam Sachspenden für Bedürftige.

„Alleine in Wien leben tausende Menschen in Obdachlosenheimen, Mutter/Kind-Häusern, Frauenhäusern oder Flüchtlingsherbergen. Ihr Menschenrecht auf Nahrung wird immer häufiger verletzt. Die gemeinsame Spendenaktion mit MyPlace setzt gerade jetzt vor Weihnachten ein Zeichen für mehr sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und soll armutsbetroffenen Familien kleine Weihnachtsfreuden bereiten“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel.

Gesammelte Sachspenden gehen an Bedürftige

Alle bei MyPlace gesammelten Sachspenden werden der Wiener Tafel am 16. Dezember übergeben und noch vor Weihnachten an die 100 von der Wiener Tafel belieferten Sozialeinrichtungen, ausgeliefert! „Schon seit 10 Jahren engagieren sich unsere MitarbeiterInnen in den MyPlace-Filialen für diese Weihnachtsspendenaktion und betreuen die Spendenlagerabteile mit großem Einsatz. Es ist ihnen sehr wichtig, dass diese mit Spenden gut gefüllt werden“, so Christian Beiglböck, Regionalverantwortlicher von MyPlace in Wien.

Langfristiges karitatives Engagement

Der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage zeigt schon seit 10 Jahren sein soziales Engagement direkt in allen Städten, in denen er vertreten ist und stellt in allen Filialen Lagerräume zur Verfügung, um Hilfsgüter zu sammeln und weiterzugeben. Tatsächlich führt MyPlace-SelfStorage seit 2010 großflächige Spendenaktionen mit den lokalen Tafelorganisationen in Österreich, Deutschland und der Schweiz durch.

„Die Tafeln retten täglich mehrere Tonnen Lebensmittel vor dem Mühl und liefern sie an Armutsbetroffene und an soziale Einrichtungen. Diese wichtige und nachhaltige Arbeit möchte MyPlace durch die Zurverfügungstellung von Lagerabteilen in all seinen Städten und Regionen logistisch unterstützen, damit die gespendeten Güter sicher und gut erreichbar gelagert werden“, erklärt Martin Gerhardus, geschäftsführender Gesellschafter von MyPlace-SelfStorage, das langjährige caritative Engagement seines Unternehmens.

Diese Wiener Filialen nehmen teil

Sachspenden werden vom 11.11.-13.12.2019 in allen 11 MyPlace-Filialen in Wien angenommen:

Hirschstetten: Franz-Fellner-Gasse 5, 1220 Wien

Floridsdorf: Katsushikastrasse 4, 1210 Wien

Langenzersdorf: Plantagenweg 4, 2103 Wien

Döbling: Heiligenstädterstrasse 62, 1190 Wien

Hernals: Wattgasse 40-44, 1160 Wien

Rudolfsheim: Mariahilferstrasse 198, 1150 Wien

Margareten: Gaudenzdorfer Gürtel 51-59, 1120 Wien

Favoriten: Grenzackerstrasse 4, 1100 Wien

Liesing: Breitenfurterstrasse 247a, 1230 Wien

Hietzing: Hietzinger Kai 79, 1130 Wien

Sankt Marx: Litfaßstrasse 10, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:30, Samstag von 9:00 bis 13:00

