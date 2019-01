"My Hit. Your Song." – am 31. Jänner 2019 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

"My Hit. Your Song.": Russkaja und The Makemakes wollen DJ BoBo überzeugen

In der nächsten Folge von "My Hit. Your Song." am 31. Jänner peformen die Wiener Rock-Polka-Band Russkaja und die Österreichische Pop-Rock-Band The Makemakes die Hits "Love Is All Around" und "Pray" von und vor DJ BoBo.

In jeder Show von “My Hit. Your Song.” sitzen Musik-Ikonen aus der internationalen und nationalen Pop-, Rock- oder Hip-Hop-Szene. In der nächsten Folge am 31. Jänner 2019 heißt es für jeweils zwei Künstler wieder, Álvaro Soler, Lucy und Sandy von den No Angels, Hartmut Engler von PUR sowie DJ BoBo von der gesanglichen Leistung zu überzeugen.

Russkaja und The Makemakes performen Hits von DJ BoBo Die Künstler performen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Das Musik-Idol entscheidet, welches Cover ihn am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen.

Am Donnerstag präsentieren sowohl die Wiener Rock-Polka-Band Russkaja als auch die Österreichische Pop-Rock-Band The Makemakes die Hits “Love Is All Around” und “Pray” von und vor DJ BoBo auf ihre ganz besondere Art und Weise.

Wie DJ BoBo sich zwischen den beiden Gruppen entscheidet und wen das Studio-Publikum zum Gewinner kürt, sehen die Zuschauer um 20.15 Uhr auf ProSieben.