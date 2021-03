Mutter erstickte Kinder: Prozess um Dreifachmord in Wien

Heute steht in Wien eine 31-Jährige vor Gericht, die ihre drei Kinder mit einem Polster erstickt haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich Unterbringung im Maßnahmenvollzug beantragt.

Am Montag muss sich eine 31-jährige Frau wegen Dreifachmordes vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Die gebürtige Nepalesin soll am 17. Oktober 2020 in ihrer Wohnung in der Donaustadt ihre drei Kinder im Alter von drei und neun Jahren sowie knapp acht Monaten getötet haben, "indem sie ein Kopfkissen kraftvoll gegen deren Gesichter drückte", wie es in der Anklageschrift heißt. Die Verhandlung ist auf einen Tag anberaumt.