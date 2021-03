Musikdarbietung sorgte für Polizeieinsatz in Wien-Wieden

Am Freitag sorgte eine Musikdarbietung für einen Polizeieinsatz in Wien-Wieden. Ein Mann wurde angezeigt.

Zu nur zwei Corona-Strafen, aber größerem Aufsehen führte eine Aktion eines Mannes am frühen Freitagabend in der Großen Neugasse im Bezirk Wieden. In der Auslage eines Geschäfts lieferte er eine elektronisch verstärkte Musikdarbietung mit Gesang ab. Bis zu 50 Schaulustige versammelten sich - größtenteils unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen - vor dem Fenster und behinderten dabei den Straßenverkehr, weswegen die Polizei gerufen wurde.