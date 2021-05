Mückstein über Grenz-Öffnung von Italien erfreut

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist darüber erfreut, dass bei der Einreise nach Italien aus Österreich keine Quarantäne mehr erforderlich ist, wenn ein entsprechender Nachweis vorliegt.

"Durch den Rückgang der Infektionszahlen in vielen Ländern Europas und den gemeinsamen Impffortschritt ist es uns möglich, den Menschen wieder mehr Reisefreiheiten zu ermöglichen", teilte Mückstein in einer Aussendung mit.

Mückstein begrüßt Öffnung der Grenzen durch Italien

"Es ist ein gutes Zeichen, dass die Grenzen innerhalb Europas Schritt für Schritt wieder öffnen", so der Gesundheitsminister. Mückstein wies auf das Inkrafttreten der neuen Einreiseverordnung am morgigem Mittwoch hin. Ab Mittwoch werde der Weg aus Italien nach Österreich auch ohne verpflichtende Quarantäne möglich sein, wenn ein negatives Testergebnis, ein Impfnachweis oder ein Nachweis einer Genesung vorliege. "So kann es künftig wieder den lang ersehnten grenzüberschreitenden Austausch geben - egal ob Familienbesuche oder Reisen und Ausflüge", freute sich Mückstein.