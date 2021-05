Italien kippt Quarantäne bei Einreise

Italien streicht die Quarantäne-Regelung bei der Einreise ins Land. Die italienische Regierung will außerdem die Zahl der "coronafreien Flüge" ausdehnen.

Italien erlaubt ab Sonntag Einreisen ohne die bisherige Corona-Quarantäne. Dies geht aus einer am Freitag unterzeichneten Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza hervor. Bisher benötigten Italien-Besucher aus der EU in der Regel einen negativen Test vor der Reise, sie mussten im Land fünf Tage in Quarantäne und dann einen zweiten Corona-Test machen. Restriktive Regeln für Einreisende aus Brasilien bleiben aufrecht.