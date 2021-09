Mückstein denkt an weitere Corona-Verschärfungen

Am Donnerstag kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein weitere Verschärfungen der Corona-Regeln an, sollte die Auslastung der Intensivbetten über 20 Prozent hinausgehen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kündigt weitere Corona-Verschärfungen an: "Bei 25 Prozent Auslastung auf den Intensivstationen wird es weitere Maßnahmen geben müssen", sagt er in der "Kleinen Zeitung". Nicht ausgeschlossen ist für ihn etwa, dass dann auch in der normalen Gastronomie ein Impf- oder Genesenen-Nachweis erforderlich wird.