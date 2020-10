"MQ Wintergarten" öffnet mit neuem Open-Air-Konzept

Unter dem Motto "MQ Wintergarten" erwartet die Besucher im MuseumsQuartier ab dem 5. November ein völlig neues Wintervergnügen der besonderen Art. Hier alle Infos zum Programm.

Das Wiener Museumsquartier (MQ) geht mit einem neuen Konzept in die Vorweihnachtszeit: Am 5. November startet der "MQ Wintergarten".

Das Programm bietet "spektakuläre Kunstprojekte und beliebte Klassiker", wie in einer Aussendung am Dienstag angekündigt wurde. Ins Auge wird dabei sicherlich der riesengroße "Winterhimmel" im Haupthof stehen, der Schutz vor Regen und Schnee bieten soll, aber auch als künstlerische Projektionsfläche dient.

Wiener MQ mit neuem Open-Air-Konzept in der Vorweihnachtszeit

"Der Winter ist seit jeher eine besondere Zeit im Museumsquartier. Mir war es daher wichtig, auch unter diesen besonderen Umständen den Besucherinnen und Besuchern ein stimmungsvolles Ambiente zu bieten. Gleichzeitig freut es mich, zusätzlich zu den hochkarätigen Kulturprogrammen in den Institutionen, mit ausgewählten künstlerischen Projekten wie der interaktiven Medieninstallation 'Selbstportrait mit ANTopolis' gerade in Zeiten wie diesen neue Impulse zu setzen", kündigte MQ-Direktor Christian Strasser in einer Aussendung an.