Mochi-Tochter Kikko Ba: Japan-Tapas in Wien-Wieden

Japan-Fusion beschreibt das Kikko Ba in der Schleifmühlgasse in Wien-Wieden wohl am besten: Der Mochi-Ableger hat sich in den letzten paar Monaten bewährt.

Seit Juli werkt Chefkoch Simon Kotvojs sich im Kikko Ba an der Adresse Schleifmühlgasse 8 in Wien-Wieden. Das Konzept: Japanisch angehauchte Gerichte in Tapasgröße. Kleine Portionen, die zum Teilen anregen sollen. Und Speisen, die das beste aus östlicher und westlicher Kultur zusammenbringen.

Bing-Fladen zum Teilen ©VIENNA.at

Was als Pop-up-Store im Sommer startete soll nun auch im Winter bestehen bleiben. Der frühere Mochi-Koch Kotvojs, der das Restaurant quasi nach seinen Wünschen gestaltet hat, setzt dabei auf Stammgerichte, die bei der Kundschaft gut ankommen: Chinesisches Bing-Brot mit Hummus (5,50 Euro), Beef tartare (9,50 Euro), scharfe Edamame (4,60 Euro) oder Tintenfisch (9,80 Euro).

Kikko Ba: Japan-Fusion in Wien-Wieden

Die Gerichte kosten zwischen 5 und 10 Euro und sind zum Teilen gedacht. Das kleine Lokal mit gerade einmal 60 Quadratmetern sorgt für die passende gemütliche Atmosphäre. Auf der Getränkekarte stehen neben Wein und Sake auch hausgemachte Cocktails mit japanischem Touch.



Für alle, die ihre Geschmacksknospen auf eine Reise schicken und dennoch nicht von Heimweh geplagt werden wollen, ist das Kikko Ba genau richtig. Reservierungen werden keine angenommen, es gilt das "first come, first serve"-Prinzip.

Kikko Ba

Schleifmühlgasse 8

1040 Wien



Öffnungszeiten: Dienstag-Samstag 17.00 Uhr - 23.30 Uhr