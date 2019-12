Mixed-Use-Wohnbauprojekt: Baustart von Wohnprojekt "Pohlgasse 26" in Wien-Meidling

Bis Mitte 2021 sollen in Wien-Meidling in der Pohlgasse 26 121 Mietwohnungen entstehen. Nun wurde der Bau gestartet.

Im Zuge eines Joint Ventures werden das Wiener Immobilienunternehmen INVESTER United Benefits und der Immobilienentwickler UBM Developement gemeinsam ein Mixed-Use Wohnbauprojekt errichten. Die 121 freifinanzierten Mietwohnungen und rund 1.900 Quadratmeter Retailfläche sollen bis Mitte 2021 in der Pohlgasse entstehen.

Wien-Meidling: Großteils 1-3 Zimmer-Wohnungen entstehen

In Wien-Meidling wird das Mixed-Use Projekt Wohnnutz- mit Retailfläche auf insgesamt 6.500 Quadratmetern vereinen. Großteils werden 1 bis 3 Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 30 und 70 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Alle werden über Loggia, Balkon oder Dachterrasse verfügen. Ein begrünter Innenhof samt Kinderspielplatz und direkt angrenzenden Gartenwohnungen mit über vier Metern Raumhöhe wird das Herzstück des Gebäudes werden.

„Mit dem Wohnbauprojekt Pohlgasse schaffen wir es durch intelligente Verdichtung das Potenzial des Standortes vollständig auszuschöpfen und versorgen den aufstrebenden Bezirk Meidling mit hochwertigem Wohnraum. Wir freuen uns das Projekt gemeinsam mit UBM Österreich in Angriff zu nehmen und sind zuversichtlich das Projekt in zwei Jahren fertig zu stellen", so Michael Klement, CEO von INVESTOR.