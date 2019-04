Mitterlehner-Buch: Bundeskanzler Kurz verteidigt Machtübernahme

Vor kurzem hat Reinhold Mitterlehner sein Buch präsentiert. Darin kritisierte er unter anderem Sebastian Kurz. Der Bundeskanzler meldet sich nun zu Wort und meint, "das rot-schwarze System hat sich selbst abmontiert".

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat seine Machtübernahme in der Partei verteidigt. Seinen Vorgänger Reinhold Mitterlehner will er aber nicht “abmontiert” haben, wie er in der “Kronen Zeitung” (Sonntag-Ausgabe) sagte, denn: “Das rot-schwarze System hat sich selbst abmontiert.” Kurz habe sich bewusst gegen das “Weiterwursteln und für Neuwahlen” entschieden.