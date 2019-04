Sturm auf Mitterlehner-Buch: Erste Auflage ausverkauft

Das Interesse an Reinhold Mitterlehners Enthüllungsbuch "Haltung" ist groß: Die erste Auflage von 10.000 Stück ist bereits so gut wie ausverkauft. Nachschub wurde versprochen.

Startauflage von Mitterlehners “Haltung” bereits ausverkauft

In der – stündlich aktualisierten – Amazon-Bestsellerliste schaffte es “Haltung: Flagge zeigen in Leben und Politik” Donnerstag schon bis auf Platz 8. Der Verlag hat bereits den Auftrag für die zweite Auflage erteilt, so dass in den nächsten Tagen die Buchhandlungen wieder beliefert werden können.