Die Mitarbeiter des Innenministeriums werden vom Roten Kreuz getestet. Ab 7. Dezember gibt es die Möglichkeit von freiwilligen Antigen-Tests.

Das Rote Kreuz wird als Kooperationspartner die Corona-Testung aller Bediensteter des Innenressorts übernehmen. Dies kündigte Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag an. Ab 7. Dezember können sich alle BMI-Bediensteten auf freiwilliger Basis in zwei Test-Durchgängen auf eine Infektion untersuchen lassen.