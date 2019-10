Mit kranken Teddys und Puppen ins Wiener Apothekerhaus

Um Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen, findet diese Woche eine Aktion im Apothekerhaus in Wien statt. "TeddyPharmies" und "TeddyDocs" versorgen dabei Puppen, Teddys und Co.

Am Donnerstag, 10. und Freitag, 11. Oktober 2019 können Kinder ihre kranken Teddybären im Apothekerhaus in Wien versorgen lassen.

Spielerisch die Angst vor Arzt und Co. nehmen

Wenn kranke Kuscheltiere versorgt werden

Teddybärkrankenhaus im Apothekerhaus Wien

Am 10. und 11. Oktober vormittags (9 bis 12 Uhr) können Schulklassen und Kindergartengruppen nach Voranmeldung das Teddybärkrankenhaus besuchen. Am Nachmittag (13 bis 16 Uhr) sind die Türen für alle interessierten Kinder und Eltern geöffnet. Dafür ist keine Voranmeldung nötig. Zielgruppe sind vor allem Vorschulkinder und SchülerInnen in der 1. und 2. Volksschulklasse. Also einfach mit einem Stofftier vorbeikommen!

Das Teddybärkrankenhaus ist ein weltweites Projekt der IFSMA (International Federation of Medical Students Association). In Österreich organisiert die AMSA (Austrian Medical Students‘ Association) seit 2001 dieses Projekt mit Veranstaltungen in Innsbruck, Graz, Salzburg und Wien. In Wien findet es mittlerweile vier Mal im Jahr in Kooperation mit dem AFÖP (Akademischer Fachverein Österreichischer PharmazeutInnen) statt.