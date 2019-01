Kinderärzte nun auch am Wochenende in Wien geöffnet

Wenn das Kind am Wochenende krank wird, ist es oft schwer einen Kinderarzt zu finden. Viele Eltern müssen dann auf Spitalsambulanzen ausweichen. Doch ab sofort haben in Wien jedes Wochenende drei Kinderärzte geöffnet.

