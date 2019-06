Mit dem "Wiener Linien"-Jahresticket gratis in Belvedere 21

Am 8. Juni laden die Wiener Linien ins Belvedere 21 ein. Von 11 bis 18 Uhr können Besitzer einer Jahreskarte bei freiem Eintritt und kostenlosen Führungen Einblick in das Kunstschaffen der letzten 70 Jahre in Österreich gewinnen.

In der aktuellen Sonderausstellung “Attersee: Feuerstelle” widmet das Belvedere 21 Christian Ludwig Attersee eine große Einzelausstellung. Der Fokus liegt auf dem Frühwerk des bekannten österreichischen Künstlers. Zu sehen sind Collagen, Grafiken, Fotografien, Filme, Musik und Gemälde sowie Erfindungen, Kunsthandwerk und Produktdesign.

Kostenlose Führungen für Jahreskarten-Besitzer Am 8. Juni werden ebenso kostenlose Führungen für Kinder und Erwachsene angeboten. Pro Führung können bis zu 50 Personen teilnehmen.

· Führungen für Erwachsene: 11.15 Uhr, 12.30 Uhr und 14 Uhr

· Führung für Kinder von 3 bis 6 Jahren: 11.15 Uhr

· Führung für Kinder von 7 bis 12 Jahren: 14 Uhr

Hardfacts Wann: Samstag, 8. Juni 2019, 11-18 Uhr