Mit 215 km/h durch Wien: Probeführerschein weg

Ein 21-jähriger Raser fiel in der Nacht auf Samstag der Wiener Polizei negativ auf und musste bei der zweiten Kontrolle durch die Exekutive seinen Probeführerschein abgeben.

Die Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Samstag bei einem Alko- bzw. Drogenschwerpunktes in Wiauf Samen-Favoriten auf einen PKW-Lenker aufmerksam, der besonders rücksichtslos fuhr. Der PKW war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, Fahrstreifenwechsel wurden ohne Blinken durchgeführt und auch ein angemessener Abstand zu anderen PKW wurde auch nicht eingehalten. Die Verwaltungsübertretungen wurden an Ort und Stelle von einem Schnellrichter sanktioniert.