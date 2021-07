Mit 1. Juli treten diese Corona-Lockerungen in Kraft

Mit dem 1. Juli treten die nächsten Lockerungen der Corona-Regeln in Österreich in Kraft. In Wien wurden einige 3G-Regeln allerdings verschärft. Hier finden Sie eine Übersicht.

Corona-Lockerungen ab 1. Juli: 3G-Regeln und Maskenpflicht

Wien verschärft Corona-Regeln

Strengere Regeln gelten in Wien. In der Bundeshauptstadt werden Selbsttests nicht mehr anerkannt, auch nicht jene, die in Lokalen an Ort und Stelle angeboten werden. Zudem werden auch Kinder zwischen 6 und 12 weiter einen Testnachweis erbringen müssen. In den anderen Ländern muss erst ab 12 getestet werden. In Spitälern darf in Wien weiter nur ein Besucher pro Tag empfangen werden und es ist weiter eine FFP2-Maske zu tragen.