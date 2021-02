Ministerium: Keine FFP2-Maskenpflicht am Bau

Das Gesundheitsministerium weist am Samstag Behauptungen, dass Bauarbeiter im Freien künftig FFP2-Masken tragen müssen, zurück.

Allerdings gelte am Arbeitsplatz - auch im Außenbereich - grundsätzlich das Tragen von herkömmlichem Mund-Nasen-Schutz, hieß es in einer Stellungnahme des Ressorts gegenüber der APA am Samstag. Kritik an der Maskenpflicht für Bauarbeiter hatte etwa die Wirtschaftskammer geübt.

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl bezeichnete es in einer Aussendung am Samstag als "Schildbürgerstreich", dass Bauarbeiter "ihre schwere Arbeit jetzt mit FFP2-Masken verrichten sollen" - dies sei eine "reine Schikane".

Keine Verpflichtung für FFP2-Masken am Arbeitsplatz

Im Gesundheitsministerium widerspricht man: Entgegen anderslautender Gerüchte halte man fest, dass es "keine Verpflichtung für FFP2-Masken am Arbeitsplatz, weder in geschlossenen Räumen noch im Außenbereich", gebe. FFP2-Masken seien nur dann vorgesehen, wenn Arbeitnehmer mit Kundenkontakt, die den Berufsgruppentests unterworfen sind - also etwa Lehrer - die Testung verweigern. Allerdings gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, also einer einfachen Maske, am Arbeitsplatz auch draußen: Dies sei notwendig, weil etwa in Gartencentern mit Freibereich neben den Kunden auch Mitarbeiter eine Maske tragen müssen, argumentierte man im Gesundheitsministerium auf Nachfrage. Das betrifft eben auch Bauarbeiter.