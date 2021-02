Neue Covid-19-Verordnung: Frust auch am Bau

Die neue Covid-19-Verordnung sorgt für Frust am Baugewerbe. Diese sei völlig überraschend gekommen.

Nachdem heute bekannt wurde, dass entgegen ursprünglichen Aussagen die 20-Quadratmeter-Plicht ab 8. Februar auch im Lebensmittelhandel gilt, meldet sich die nächste Berufsgruppe, die sich über Änderungen in der Covid-19-Verordnung beklagt. Die Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer sprach Freitagabend in einer Aussendung von einer "völlig überraschend hinzugefügten Änderung in den vorgestern und heute veröffentlichten Covid19-Verordnungen".