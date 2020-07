Millionäre fordern höhere Steuern gegen Corona-Krise

83 Millionäre aus sieben Ländern fordern höhere Steuern für Reiche, um den Wiederaufbau nach der Corona-Krise wieder voranzutreiben. Aus Österreich ist kein Superreicher bei den Unterstützern dabei.

83 Millionäre aus sieben Ländern setzen sich für höhere Steuern für Superreiche ein, um den gesellschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie zu finanzieren. Die durch die Pandemie verursachten Probleme "lassen sich nicht durch Wohltätigkeit lösen, egal wie generös sie auch sein mag", heißt es in einem am Montag von Oxfam und anderen Hilfsorganisationen verbreiteten offenen Brief.