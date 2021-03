Mikl-Leitner vor Ostgipfel: "Handel muss offen bleiben"

Am Dienstagabend beraten dei Bundesländer Wien, Niederösterreuch und Burgenland gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium über die nächsten Schritte in der Ostregion.

Handel soll offen bleiben

Für zusätzliche Corona-Maßnahmen ist die niederösterreichische Landeshauptfrau offen, "wenn sie der Sache dienen". Was den Handel angeht, hielt sie fest, dass jetzt schon FFP2-Masken getragen werden müssten. "Zusätzliche Einschränkungen bringen uns in der Pandemie-Bekämpfung nicht weiter, weil dort (im Handel, Anm.) praktisch keine Weiterverbreitung stattfindet. Das hilft nur den ausländischen Onlinekonzernen bei der Umsatzsteigerung."

Beratungen zu Maßnahmen für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Das Einvernehmen zwischen Bund und Ländern sei gut, sagte Mikl-Leitner weiter. Es gebe teils unterschiedliche Zugänge, so wie es auch unterschiedliche Expertenmeinungen gebe. Was die gemeinsame Bekämpfung der Pandemie angehe, könne man den heutigen zusätzlichen Gesprächstermin gut nützen.

Das Land Niederösterreich hat bereits vergangene Woche einige Zusatzmaßnahmen eingeleitet. Dazu zählt etwa die Absonderung neu seit 19. März oder die Vorwarnstufe bei einer Inzidenz über 300 in Gemeinden ab dem ersten Tag. Die Bezirkshauptmannschaft muss in diesem Fall mit Bürgermeistern Kontakt aufnehmen und den Grund für die hohe Inzidenz eruieren. Gemeinsam sind Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Testungen in Schulen bei Inzidenz über 400 intensiviert

So lange die Sieben-Tages-Inzidenz über 400 liegt, sollen jedenfalls die Testungen in Schulen intensiviert werden. Die FFP2-Maskenpflicht für Betreuerinnen und Betreuer in Kindergärten, für Lehrerinnen und Lehrer in Schulen sowie für Schülerinnen und Schüler von zehn bis 14 Jahren soll ausgeweitet werden.