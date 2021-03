Bürgermeister Ludwig rechnet mit Maßnahmen-Verschärfungen in Wien

Am Abend wird Gesundheitsminister mit den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland nächste Schritte besprechen. Der Wiener Bürgermeister rechnet dabei mit Maßnahmen-Verschärfungen.

Die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland werden am Abend mit dem Gesundheitsministerium über die nächsten Schritte beraten - und dabei die Corona-Restriktionen wohl ausweiten. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz angekündigt: "Wir werden in der Ostregion mit Sicherheit verschärfende Maßnahmen setzen und keine Öffnungsschritte."