Michael Ludwig im VIENNA.at-Interview: "Es ist eine ernste Situation"

Der amtierende Wiener Bürgermeister Michael Ludwig geht erstmals als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl. Im Vorfeld bat VIENNA.at den Politiker zum Wahltalk.

Michael Ludwig über die Maßnahmen gegen die Corona-Krise in Wien

Die Stadt Wien wurde von der Coronakrise hart getroffen, Michael Ludwig sprach im VIENNA.at-Interview über Hilfsfonds, die Maßnahmen, um die Wiener Wirtschaft wieder anzukurbeln und wie man der Krise entgegentreten will. Der vorgezogenen Sperrstunde erteilt er weiterhin eine Absage, man setze allerdings auf Contact Tracing und die Registrierungspflicht in der Gastronomie.

Ein besonderer Fokus liegt derzeit bei der Kontrolle von illegalen Partys, bei denen die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. "Wir werden dort so offensiv und oft kontrollieren, bis sich alle an die Bestimmungen halten. Es ist keine Schikane, es ist eine ernste Situation", meinte Ludwig im Interview.

Kritik an Dauer der Coronatests in Wien

Wahlkampf-Themen der SPÖ in Wien

Auch die Wiener SPÖ wünscht sich mehr Polizeipräsenz in der Hauptstadt: "Wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten. das ist eine lange Forderung, die wir in Wien stellen. Da ist der Innenminister säumig".

"Wir sind die Stadt mit dem höchsten Anteil an geförderten Wohnungen", geht Bürgermeister Ludwig auf die Wohnsituation in Wien ein. Auch in den kommenden Jahren soll der geförderte Wohnbau forciert werden.