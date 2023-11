Metaller-KV: Streik der voestalpine-Beschäftigten ab 14 Uhr

Infolge des Scheiterns der 7. Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) in der Metalltechnischen Industrie setzen die Gewerkschaften ihre bisherigen kurzen Streiks fort.

Metaller-KV: Angebot der Industrie ist im Rahmenrecht

Jedoch ist das Angebot der Industrie von einem Lohnanstieg von sechs Prozent und einer Einmalzahlung von 1.200 Euro mit bestimmten Verschlechterungen im Rahmenrecht, wie beispielsweise bei den Überstundenzuschlägen, verbunden. Dies stößt auf den Widerstand der Gewerkschaften. Die genaue Ausdehnung der Streiks wurde bisher nicht festgelegt und soll von den Streikkomitees in den Unternehmen entschieden werden. Die Arbeitgeber wiederum werfen den Gewerkschaften vor, kompromisslos zu sein und sich in einer Sackgasse zu befinden. Ein Zeitpunkt für weitere Verhandlungen stand zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht fest.

Es fällt auf, dass nicht nur die außergewöhnlich vielen Verhandlungsrunden ohne Einigung bemerkenswert sind, sondern auch die kurzen Verhandlungszeiten am Abend. In der Vergangenheit wurde oft bis spät in die Nacht verhandelt, während gestern die Gespräche in der Wirtschaftskammer in Wien bereits um 20:00 Uhr endeten.