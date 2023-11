Metaller-KV: Verhandlungs-Fortsetzung zu Mittag in Wien

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie setzen sich am Montag in Wien fort, nachdem bereits sechs Verhandlungsrunden stattgefunden haben.

Das Hauptthema der Gespräche ist die Frage, um wie viel die Löhne und Gehälter für die rund 200.000 Beschäftigten in diesem Jahr erhöht werden sollen. In den letzten zwölf Monaten lag die Inflation bei 9,6 Prozent. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung von 11,6 Prozent, während die Arbeitgeber bisher nicht bereit waren, die Inflation vollständig auszugleichen.

Metaller-KV: Voschläge wurden von Gewerkschaften nicht akzeptiert

In der sechsten Verhandlungsrunde schlug der Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) eine gestaffelte Erhöhung von durchschnittlich 6 Prozent und eine steuerfreie Einmalzahlung von netto 1.200 Euro vor. Diese Vorschläge wurden jedoch von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA nicht akzeptiert. In der vergangenen Woche kam es in mehreren Betrieben zu tageweisen Streiks.

PRO-GE-Chefverhandler Reinhold Binder äußerte die Möglichkeit einer Ausweitung der Kampfmaßnahmen, falls in der aktuellen Verhandlungsrunde keine Einigung erzielt wird. Die Verhandlungen werden voraussichtlich mehrere Stunden dauern und sich möglicherweise bis in den Abend erstrecken.

KV-Verhandlungen sind heuer besonders herausfordernd

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie sind in diesem Jahr besonders herausfordernd, da die Arbeitnehmer durch die hohe Inflation finanziell belastet sind. Die Arbeitgeber argumentieren, dass sie aufgrund einer wirtschaftlichen Rezession nicht in der Lage sind, die Inflation vollständig auszugleichen.

Christian Knill, Obmann des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie (FMTI), betonte, dass die wirtschaftliche Lage für die meisten Betriebe schwierig sei und einige bereits Arbeitsplätze abbauten. Er warnte davor, dass Streiks die Situation verschärfen könnten, anstatt gemeinsam für stabilere wirtschaftliche Bedingungen zu sorgen.