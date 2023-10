Meta-Plan für Abo für werbefreies Instagram und Facebook in Europa

Facebook-Mutter Meta erwägt einem Bericht des Wall Street Journal zufolge die Einführung eines Abonnements für die werbefreie Nutzung von Instagram und Facebook in Europa.

Die Facebook-Mutter Meta wolle in den kommenden Monaten sein SNA-Programm ("Subscription No Ads") für Nutzer in Europa einführen, berichtete das "Wall Street Journal". Nutzer könnten dann wählen, ob sie Instagram und Facebook kostenlos mit personalisierter Werbung nutzen oder für werbefreie Versionen der Dienste bezahlen wollen.