Start für Twitter-Konkurrent Threads

Der Facebook-Konzern Meta veröffentlichte Twitter-Konkurrenten Threads. In der EU heißt es jedoch weiter warten. Laut Meta-Chef Mark Zuckerberg knackte die Plattform sieben Stunden nach dem Start die zehn Millionen Nutzer Marke.

In der Nacht auf Donnerstag hat der Kurznachrichtendienst Twitter einen mächtigen neuen Konkurrenten bekommen. Der Facebook-Konzern Meta brachte seine App Threads mit ähnlicher Funktionsweise in mehr als 100 Ländern an den Start. In den EU-Staaten ist der Twitter-Konkurrent Threads jedoch nicht gestartet und es blieb offen, wie schnell sich das ändern könnte. Der Konzern verweist auf noch offene regulatorische Fragen.