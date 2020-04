Messner, Habeler und Lama: Neue Schmetterlingsarten entdeckt

Bei genetischen Analysen hat der Tiroler Schmetterlingsexperte Peter Huemer drei neue Arten entdeckt, die in den europäischen Alpen vorkommen - und gab ihnen prominente Namen.

Huemer hat die drei von ihm entdeckten neuen Arten von Nelken-Palpenfaltern nach den Bergsteigern Reinhold Messner, Peter Habeler und David Lama benannt. So flattern nun "Caryocolum messneri", "Caryocolum habeleri" und "Caryocolum lamai" in den Alpen, wie er im Fachjournal "Alpine Entomology" berichtet.

Schmetterlingsexperte Huemer entdeckte bereits über 100 Arten

Huemer ist Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlung der Tiroler Landesmuseen und hat in den vergangenen 30 Jahren in den Gebirgen Mitteleuropas bereits mehr als 100 unbekannte Schmetterlingsarten entdeckt und benannt. Eigentlich wollte der Wissenschafter das Erbgut von vier umstrittenen Schmetterlingsarten untersuchen, um diese klar voneinander abzugrenzen.

"Im Rahmen dieser Untersuchung habe ich bemerkt, dass es nicht nur vier genetische Linien dieser Nelken-Palpenfalter in Europa gibt, sondern sieben. In den Alpen fanden sich gleich vier unterschiedliche Linien unter demselben Artnamen", sagte der Wissenschafter im Gespräch mit der APA. Nachdem er gezeigt hatte, dass sich die alpinen Falter nicht nur genetisch, sondern auch morphologisch unterscheiden, war klar, dass es sich um vier Arten handelte, drei davon waren jedoch namenlos.

Warum die Schmetterlinge Bergsteiger-Namen erhielten

Als Erstbeschreiber konnte er den neuen Arten Namen geben und entschied sich für "Bergsteiger, die nicht nur durch ihre außergewöhnlichen alpinistischen Leistungen bekannt sind, sondern auch einen besonderen Bezug zu Natur- und Artenschutz haben". Mit Caryocolum messneri (Messners Nelken-Palpenfalter) und Caryocolum habeleri (Habelers Nelken-Palpenfalter) hat Huemer den beiden ersten Menschen, die ohne zusätzlichen Sauerstoff den Gipfel des Mount Everest erreichten, ein Denkmal gesetzt. Mit Caryocolum lamai (Lamas Nelken-Palpenfalter) wollte Huemer den vor einem Jahr in Kanada bei einem Lawinenunglück tödlich verunglückten Alpinisten David Lama "auch in den Naturwissenschaften 'unsterblich' machen".

So sehen die Nelken-Palpenfalter aus

Die rund 13 bis 14 Millimeter großen Nachtfalter mit schwarz-braun-weiß gefleckten Flügeln gehören zur Gattung Caryocolum, die weltweit rund 80 Arten zählt. Sie kommen nur in Europa, Asien und Nordamerika vor. Messners Nelken-Palpenfalter wurde bisher von Norditalien bis nach Griechenland nachgewiesen. Das Areal von Habelers Nelken-Palpenfalter beschränkt sich auf die Regionen zwischen Südfrankreich, der Schweiz und Südostdeutschland. Caryocolum lamai flattert in einem kleinen Gebiet in den Westalpen Italiens und Frankreichs.

"Die Tiere haben eine ganz interessante Lebensweise", betonte Huemer. Arten dieser Gattung leben im Raupenstadium ausschließlich an Nelkengewächsen - die Futterpflanze der neuen Arten sind wahrscheinlich echte Nelken wie die Steinnelke. Alle Arten sind an trockene und stark besonnte Lebensräume gebunden, teilweise bis in Höhenlagen von etwa 2.500 Meter. Sie wurden bisher nur in der Nacht beobachtet.