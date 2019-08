Messerstich in Wien-Hernals: 28-Jähriger beschrieb Täter

Am Samstag wurde in Wien-Hernals ein 28-Jähriger von einem Unbekannten niedergestochen. Nun liegt eine erste Beschreibung vor.

Ein 28-jährige Mann, der am Samstagabend in Wien-Hernals von einem Unbekannten mit einem Messer von hinten in den Oberkörper gestochen wurde, hat gegenüber der Webseite des Vereins Türkische Kulturgemeinde Österreich den Vorfall näher geschildert. Demnach sei der unbekannte Mann in etwa zwei Meter groß gewesen und habe kurze Haare sowie einen Dreitagesbart getragen.