Wien-Hernals: Fahndung nach Messerstich in den Rücken

Gestern Abend wurde eine 28-Jähriger in Wien-Hernals von hinten mit einem Messer attackiert, der Verdächtige konnte dabei flüchten. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos.

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr musste die Polizei wegen einer Messerattacke in Wien-Hernals ausrücken. Das 28-jährige Opfer befand sich laut eigenen Aussagen in der Nähe eines Cafes im 17. Bezirk. Plötzlich stach ihn ein unbekannter Mann mit einem Messer von hinten in den Oberkörper und flüchtete.