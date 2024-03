Messerstecher vom Wiener Reumannplatz noch auf der Flucht

Die Wiener Polizei fahndet weiter nach jener Person, die am Sonntag einen 21-Jährigen vor dem bekannten Eissalon Tichy am Reumannplatz niedergestochen und dabei schwer verletzt hat.

Der oder die Täter nach einer Messerattacke auf einen 21-jährigen Grundwehrdiener am 17. März beim Eissalon Tichy am Reumannplatz sind weiter auf der Flucht. Viele Erkenntnisse dürfte es zu diesem Fall noch nicht geben. Um wen es sich bei dem oder den Verdächtigen handelt, war laut Polizeisprecher Mattias Schuster am Dienstag weiter unklar. Fest steht aber, dass es sich um eine Gruppe aus mehreren Personen handelt.