Kurz nach Polizeischwerpunkt: Wieder blutige Messerattacke am Wiener Reumannplatz

Nur Stunden nach Vorstellung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität wurde am Wiener Reumannplatz am Montag erneut ein Mann brutal niedergestochen.

Weitere Bluttat in Wien-Favoriten: Nur wenige Stunden, nachdem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Ort des Geschehens an einer Schwerpunktaktion der Polizei teilgenommen und die neugegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) vorgestellt hatte, ist ein Mann am Reumannplatz niedergestochen und schwer verletzt worden.