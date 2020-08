Messerattacke und Fenstersprung: Opfer und mutmaßlicher Täter in Lebensgefahr

Am Montag soll ein 47-Jähriger mit einem Messer auf eine Frau losgegangen und anschließend aus dem Fenster gesprungen sein. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Beide schweben in Lebensgefahr.

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, die sich am Montag in Wien-Penzing abgespielt hat. Ein 47-Jähriger soll gegen 17.20 Uhr in der Hütteldorfer Straße eine Frau mit zwei Messern attackiert und sich aus dem Fenster gestürzt haben. Opfer und Verdächtiger rangen am Dienstag mit dem Tod, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes.