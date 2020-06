Messerattacke in Wien-Hernals: 48-Jähriger festgenommen

Am Montag wollte ein 27-Jähriger bei einem 48-jährigen Mieter Geld abholen. Dieser attackierte den Jüngeren mit einem Messer.

Gegen 12.40 kam es in einer Wohnung in Wien-Hernals zu einem Zwischenfall mit zwei beteiligten Männern. Laut Aussage kam ein 27-Jähriger zu der Wohnung, um von dem 48-jährigen Mieter Geld abzuholen.

Anstatt die ausständige Mieter zu zahlen, der48-Jähriger den 27-Jährigen mit einem Messer attackiert. "Das Opfer gab an, dass ihm der Mann mit einem Küchenmesser in Bauch stechen wollte, er aber ausweichen konnte", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 48-Jährige wurde festgenommen. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt.