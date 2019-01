Messerattacke auf Hotelgast in Wien-Neubau: Prozess vertagt

Weil er einem Wiener Hotelgast im Jänner des Vorjahres das Gesicht mit einem Messer verunstaltete, musste sich ein 27-Jähriger am Mittwoch vor Gericht wegen schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen verantworten.

Weil er in einem Hotel in Wien-Neubau ohne ersichtlichen Grund auf einen Gast losgegangen sein soll und diesem laut Anklage mit einem spitzen Gegenstand das Gesicht verunstaltet hat, hat sich ein 27-jähriger Mann am Mittwoch am Landesgericht verantworten müssen. Der Angeklagte machte vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Wolfgang Etl) eine Notwehr-Situation geltend.