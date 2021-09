Messerattacke am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten

Ein 21-Jähriger wurde am Freitagnachmittag am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten im Zuge eines Streits von einem Mann mit einem Messer attackiert und am Oberkörper verletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete bevor die Polizisten zum Einsatzort kamen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen über-nommen und konnte die Identität des mutmaßlichen Täters (24, Stbg.: Ägypten) feststellen.

Am nächsten Tag stellte sich der 24-Jährige selbstständig in einer Polizeiinspektion. Er wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte er sich nicht geständig, er befindet sich in einer Justizanstalt.