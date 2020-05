Messe Wien: Hacker bezeichnet Vorwürfe als "grauslicher Wahlkampf"

Im Zusammenhang mit dem Corona-Zentrum Messe Wien kam es zu mehreren Vorwürfen. Hacker bezeichnet diese als "grauslichen Wahlkampf".

"Grausliger Wahlkampf": Kritik ging in Richtung Innenminister

Seinen Unmut adressierte der Ressortchef nicht zuletzt in Richtung Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Es sei "unerträglich, was da im Augenblick auch vom Innenminister an Gerüchten in die Welt gesetzt wird, nur damit er da schon Vorwahlkampf in Wien machen kann", nahm Hacker Bezug auf eine kürzliche Falschmeldung, wonach einige untergebrachte Flüchtlinge abgängig gewesen sein sollen. Man habe in den vergangenen Tagen einen Vorgeschmack darauf bekommen, welch ein "grauslicher Wahlkampf" bevorstehe.