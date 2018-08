Messe und Frühschoppen beim Kirchtag am Himmel am 2. September

Am Sonntag wird beim Kirchtag am Himmel in Wien-Döbling wieder zur Messe samt anschließendem Frühschoppen geladen. Mehr dazu hier.

Am Sonntag, den 2. September 2018, um 11.00 Uhr findet wieder der Kirchtag bei der Sisi‐Kapelle Am Himmel statt. Im Anschluss wird ab 12.00 Uhr zum Frühschoppen beim Café Restaurant Oktogon geladen. Dazu gibt es traditionell frisch gegrilltes Spanferkel, Bratwürstel, Ofenerdäpfel, Budweiser vom Fass, Himmelweine und viele weitere Schmankerl. Der Reinerlös des Kirchtages fließt zur Gänze in den Revitalisierungsfonds der Sisi‐Kapelle Am Himmel.

Kirchtag am Himmel in Wien: Das Programm 11.00 Uhr bei der Sisi‐Kapelle: Die Heilige Messe bei der Sisi‐Kapelle Am Himmel wird von Pater Dr. Rathan, Prior des Karmeliten Konvents in 1190 Wien, zelebriert. Die 500-jährigen Eichen rund um die Sisi-Kapelle spenden Schatten für die Teilnehmer der Messe und sorgen für eine stimmungsvolle Szenerie unter freiem Himmel. Die Wiener Stadtmusikanten begleiten die Messe musikalisch.

Ab 12.00 Uhr beim Oktogon Am Himmel: Frühschoppen beim Café Restaurant Oktogon Am Himmel mit den Wiener Stadtmusikanten. Es gibt Budweiser vom Fass, Himmelweine (Grüner Veltliner 2017, Gemischter Satz 2017, Rosé 2017 und Zweigelt 2014), Almdulder, Bio-Traubensaft sowie frisch gegrilltes Spanferkel, Kistlbratl (Schweinsbraten aus der Kiste, fünf Stunden unter offenem Feuer gegart) mit Waldviertler Knödel und Krautsalat, Bratwürstel, Ofenerdäpfel, Zwetschkenkuchen etc.