Menge an fehlerhaften Masken weiter offen

Nachdem mehrere fehlerhafte FFP2-Masken in Pflegeheimen entdeckt wurden, ist immer noch nicht klar, wie viele Chargen betroffen sind. Eine Prüfung ist im Gange.

Die Menge an qualitativ minderwertigeren Masken, die wohl versehentlich in einer Charge von FFP-2 entsprechenden CPA-Masken mit ausgeliefert worden ist, ist am Donnerstag weiterhin unklar gewesen. Fest steht jedenfalls, dass nicht die ganze Charge von zehn Millionen CPA-Masken betroffen ist, sondern nur jene mit der unterschiedlichen Produktionslosnummer SC20200045.