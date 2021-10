Melk: Polizei kontrolliert 3G-Nachweise bei Ausreise

Am Freitag liegen im Bezirk Melk die Vorbereitungen für die ab Samstag geltenen Corona-Ausreisekontrollen auf Hochtouren. Die Überprüfung der geforderten 3G-Nachweise übernimmt einmal mehr die Polizei.

Angekündigt wurden von Sprecher Raimund Schwaigerlehner "punktuelle Kontrollen an den Ausreisepunkten", gestraft wird gegebenenfalls nach Ende einer Übergangsfrist am Dienstag.

Corona-Ausreisekontrollen ab Samstag im Bezirk Melk

Generell rechnet die Exekutive damit, dass die "Bevölkerung kooperativ ist" und es wenige "Reibungspunkte geben wird". Ersucht wurde, die für die Ausreise notwendigen Dokumente griffbereit vorzubereiten, um Aufenthalte an den Kontrollpunkten "so kurz wie möglich" zu gestalten.

Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 518,3

Notwendig wurde die Maßnahme, weil die durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz in den vergangenen sieben Tagen zuletzt mit 518,3 den vorgegebenen Grenzwert von 500 überschritten hatte. In absoluten Zahlen wurden im Bezirk Melk binnen der vergangenen Woche laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 511 Covid-Fälle verzeichnet.

Der etwas mehr als 1.000 Quadratkilometer große Bezirk Melk zählt mehr als 78.000 Einwohner. Umfasst werden 40 Gemeinden. Zum Bezirk gehört auch ein Teil der Wachau. Wer also in den Herbstferien einen Ausflug dorthin plant, sollte sich mit möglicherweise notwendigen 3G-Nachweisen auseinandersetzen.

Auch in Scheibbs Ausreisekontrollen mögich

Nicht unmöglich sind baldige Ausreisekontrollen auch im an den Bezirk Melk grenzenden Bezirk Scheibbs. Die gemittelte Inzidenz betrug dort am Donnerstagnachmittag nach einer Berechnung auf Basis von AGES-Daten 480,1 und pirschte sich so an die auch für diese Region maßgebliche 500er-Schwelle heran. Seitens der Polizei zeigte man sich am Freitag für Kontrolleinsätze im Bezirk Scheibbs "gerüstet": "Ein Einsatzkonzept steht", sagte Schwaigerlehner.