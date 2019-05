Meinl-Reisinger äußert sich bei Van der Bellen gegen einen Misstrauensantrag

Am Dienstag hat NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ein Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen geführt und sich dabei gegen einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bzw. gegen die gesamte Bundesregierung ausgesprochen. Es gehe darum, den Menschen ein Signal der Stabilität zu geben.

So die Begründung Meinl-Reisingers nach dem Treffen in der Präsidentschaftskanzlei. Sie appellierte auch an die anderen Fraktionen, die Staatsräson vor das Trennende zu stellen.