Mehrwertsteuer auf Fleisch: Liste JETZT fordert Verdopplung

Die Liste JETZT möchte die Mehrwertsteuer auf Fleisch verdoppeln. Ausgenommen von der Erhöhung sollte nur Biofleisch werden.

Die Liste JETZT hat sich am Dienstag für eine Verdoppelung der Mehrwertsteuer auf Fleisch von zehn auf 20 Prozent ausgesprochen. Von der Erhöhung ausgenommen sollte Biofleisch werden, erklärten die Nationalratskandidaten Martin Balluch und Bernd Nussbaumer von Spitzenkandidat Peter Pilz in einer Pressekonferenz.

Mehrwertsteuer-Erhöhung trage zur Bekämpfung der Klimakrise bei

Als Grund führte Balluch neben dem Schutz von Tieren auch die Bekämpfung der Klimakrise an. Einerseits verursache die Fleischproduktion eine "riesige Ressourcenverschwendung". So müsse für ein Kilo Fleisch zehn mal so viel Nahrung produziert werden. 90 Prozent der produzierten Nahrung machten Futtermittel für das Vieh aus, nur zehn Prozent hingegen das essbare Fleisch. Andererseits benötige Tierhaltung mehr Land als rein pflanzliche Nahrungsmittelproduktion. Dieses Land sollte besser mit Wäldern bepflanzt werden, wenn es nach Balluch geht. Wälder speichern CO2 und verringern damit die Klimaerwärmung.