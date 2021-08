Mehrheit für kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte, aber gegen Impfpflicht

Bei einer österreichweiten Umfrage sprach sich die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. 58 Prozent der Befragten würden aber auch ein Aus der Gratis-Tests für Ungeimpfte begrüßen.

In der Debatte um Einschränkungen für jene, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, ist die Bevölkerung offenbar gespalten: 41 Prozent sind laut einer aktuellen Gallup-Umfrage für eine Impfpflicht zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, 38 Prozent sind dagegen. Dass Corona-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden sollen, meinen 58 Prozent.

1G-Regel für die Gastro?

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte zuletzt eine Diskussion losgetreten, ob nur mehr Geimpfte bei Veranstaltungen und in der Gastronomie zugelassen sein sollen, also quasi eine "1 G"-Regel gelten soll. Der Gallup-Umfrage zufolge sind 41 Prozent der Meinung, dass es eine Impfpflicht zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben - konkret für die Gastronomie, Reisen, Hotels, Sportstätten, Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen - geben sollte. 38 Prozent sind gegen eine solche Impfpflicht, weil die Testpflicht ausreiche, und 18 Prozent sagen, es solle weder eine Impf- noch eine Testpflicht geben.