Mehrheit findet Impfungen in Apotheken gut

59 Prozent der Österreicher würden sich auch in der Apotheke impfen lassen. Die Apothekerkammer sieht das Ergebnis der Studie als "Aufforderung" selbst zu impfen.

59 Prozent der Menschen in Österreich wünschen sich, dass speziell ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker impfen. Dies geht aus einer Marktforschungsstudie, erstellt im März 2021 anlässlich der Europäischen Impfwoche, hervor. Demnach befürworten 59 Prozent der befragten 2.000 Studienteilnehmer ein zusätzliches Impfangebot durch die heimische Apothekerschaft und würden sich generell in der Apotheke vor Ort impfen lassen.

53 Prozent sind der Meinung, dass Apothekerinnen und Apotheker in die Corona - Schutzimpfungen eingebunden werden sollten. Bei der Frage, wo sich die Menschen am liebsten (erste oder zweite Wahl) impfen lassen würden, liegt die Apotheke mit 59 Prozent hinter den Hausärzten (94%) auf Platz zwei und deutlich vor den als eher unpersönlich empfundenen Impfstraßen (47%).

Apotheker wollen selbst impfen

Millionen Impfungen pro Jahr

Die erschreckend niedrige alljährliche Influenza-Impfrate in Österreich zeige deutlich, dass Handlungsbedarf bestehe, so die Apothekerkammer. Das Angebot der Apotheken gelte daher nicht nur für die COVID-19-Impfung, sondern "explizit auch für andere gängige Auffrischungsimpfungen wie Influenza oder FSME, wo ein Aufholbedarf und entsprechendes gesundheitspolitisches Interesse an einer Steigerung der Impfraten besteht". Bei den Durchimpfungsraten gebe es in Österreich bei allen impfpräventablen Krankheiten noch "Luft nach oben".