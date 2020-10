Mehrheit der Radfahrer fühlt sich im Stadtverkehr unsicher

Die Corona-Pandemie hat vor allem in Wien mehr Menschen zum Radfahren motiviert. Eine Umfrage zeigt aber, dass sich die Mehrheit der Radler gerade im Stadtverkehr nicht ausreichend geschützt fühlt.

Mehr als die Hälfte der Radfahrer fühlt sich im Stadtverkehr unsicher. Das ist das Ergebnis einer im September durchgeführten Umfrage, berichtete der Auftraggeber Decathlon am Donnerstag in einer Aussendung.

Fehlende Sicherheit hält viele von Fahrrad-Nutzung ab

Rund 61 Prozent aller Befragten gaben an, mit dem Rad in der Stadt unterwegs zu sein. Davon fühlen sich 52 Prozent wenig bis gar nicht sicher. Fast ein Drittel der Nicht-Radfahrer, vorwiegend in Wien, gab an, aufgrund von fehlender Sicherheit nicht Rad zu fahren.

"In Bezug auf das Sicherheitsgefühl sehen wir in unserer Umfrage-Analyse aber einen deutlichen Unterschied je nach Altersgruppe. So fühlen sich die 30- bis 39-Jährigen Radfahrer zum Großteil (69 Prozent) sicher, mehr als die Hälfte (56 Prozent) der älteren Generation (60 bis 75 Jahre) hingegen unsicher", erläuterte Lisa-Maria Neuhofer, Marketing Director von Decathlon Österreich. Sehe man sich die Umfrageergebnisse nach Bundesländern an, so fühlen sich Radfahrer im Westen sicherer.