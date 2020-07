Mehrere Fahrbahnsanierungen in Wien-Meidling

Am Montag werden Fahrbahnsanierungen in Wien-Meidling gestartet. Betroffen sind Abschnitte der Schönbrunner Straße, Grünbergstraße und Schönbrunner Schloßstraße.

