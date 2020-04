Mehrere Dutzend Personen bei Corona-Demo in Wien

Trotz des Verbots vonseiten der Polizei kamen am Freitagnachmittag einige Dutzend Personen auf dem Albertinaplatz in Wien zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

In der Wiener Innenstadt hat am Freitagnachmittag trotz Untersagung eine Kundgebung gegen das Corona-Maßnahmenpaket der Bundesregierung stattgefunden. Mehrere Dutzend Personen versammelten sich am Albertinaplatz. Eine von der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI) angekündigte Presseerklärung wurde vorerst nicht verlesen, vielmehr ergriffen einzelne Manifestanten das Wort.