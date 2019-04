Mehr EU-Roaming: Mobilfunker Spusu greift HOT und Yesss an

Der virtuelle Mobilfunker Spusu bietet seit heute volles EU-Datenroaming an und greift damit HOT und Yesss an. Bestandskunden müssen aber auf die aktuellen Tarife wechseln.

Mit einem Posting am gestrigen 1. April kündigte der Mobilfunker jedoch an, bei allen aktuellen Tarifen volles EU-Datenroaming anzubieten. Die meisten dachten an einen Aprilscherz – aber es war wohl eher ein Marketing-Streich. Denn heute löste Spusu sein Versprechen ein. Auf Facebook gibt der Mobilfunker bekannt, dass es sich um keinen Aprilscherz handelte. Auch Bestandskunden können kostenlos auf die aktuellen Tarife wechseln, um auch das volle Roaming nutzen zu können.